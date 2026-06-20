Ataque armado en La Joya, Daule, deja un fallecido este 20 de junio

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un hombre murió la mañana de este sábado 20 de junio tras ser víctima de un ataque armado registrado en la urbanización La Joya, en el cantón Daule, provincia del Guayas.

El hecho ocurrió pasadas las 11:00, en los exteriores de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del sector.

Autoridades investigan el hecho

De acuerdo con información preliminar, la víctima se movilizaba en un vehículo cuando fue interceptada por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

A causa del ataque, el conductor perdió el control del automotor y terminó a un costado de la vía. El cuerpo del ciudadano quedó tendido junto al vehículo.

Autoridades indicaron que se recolectó cerca de cinco indicios balísticos y que se continuará con las investigaciones para determinar la motivación del crimen.