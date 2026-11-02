Ataque armado en el norte de Quito deja un médico herido en el sector de La Florida la noche de este lunes 2 de noviembre de 2026.

Un hecho violento se registró en la intersección de las avenidas Mariscal Sucre y La Florida, en el norte de Quito.

De acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, la policía Nacional acudió al sector tras ser alertados sobre la presencia de un ciudadano herido con una presunta arma de fuego.

Estado de salud de la víctima



La víctima fue identificada como un hombre de 56 años de edad y de nacionalidad extranjera, quien se desempeña como médico de profesión.

Tras el ataque, el afectado fue trasladado de urgencia hasta una casa de salud por una unidad móvil del circuito Aeropuerto.

Policía despliega operativos tras atentado contra ciudadano extranjero en el sector del Aeropuerto. Policía Nacional

En el centro asistencial, el médico de turno confirmó que el paciente se encuentra en condición estable y bajo exámenes de diagnóstico integral.

Operativos policiales para dar con los responsables

Ante el incidente, la Policía Nacional desplegó operativos de control a nivel de todo el distrito para localizar a los causantes del atentado.

De igual manera, el personal policial coordina acciones con unidades especializadas de investigación para esclarecer los móviles del hecho.