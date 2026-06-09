Un hombre fue asesinado dentro de un cementerio del noroeste de Guayaquil

Un hombre fue asesinado dentro del cementerio Parques de la Paz, de El Fortín, noroeste de Guayaquil.

Una balacera sorprendió a los asistentes a un sepelio dentro del camposanto Parque de la Paz, ubicado en El Fortín, noroeste de Guayaquil.

Según información preliminar, varios sujetos armados ingresaron al cementerio y comenzaron a disparar contra los presentes. En medio de la balacera, un cuerpo quedó tendido en el pavimento.

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En hora de la tarde ocurrió un caso de sicariato en el cementerio Parque de la Paz, ubicado en el Fortín, noroeste de la ciudad pic.twitter.com/UeXVsNgbeB — NotiVirales (@NotiViralesEc) June 9, 2026

Minutos después, se confirmó el deceso del ciudadano.

¿Qué más se sabe del caso?

La víctima fue identificada como Marco Antonio Torres Valdiviezo.

Trabajaba desde hace varios años en la cooperativa de buses de la línea 70.

Según familiares, se habían mudado desde Bastión Popular hasta la Coop. Balerio Estacio, huyendo de los extorsionadores.

Pese al cambio de domicilio, las amenazas continuaron.

El crimen estaría ligado a presuntas actividades vinculadas con el expendio de sustancias.

La Policía continúa investigando el móvil del asesinato, para dar con los responsables de esta nueva muerte violenta en la ciudad.