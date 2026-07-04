Ataque armado en Zamora Chinchipe deja un joven fallecido y un adolescente herido

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen mientras se recolectaban evidencias.

Un violento ataque armado registrado el 3 de julio de 2026 en el cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, dejó como saldo un joven de 21 años fallecido y un adolescente de 15 años herido.

El hecho ocurrió en el puente colgante del barrio La Floresta, cuando ambas víctimas se desplazaban en una motocicleta.

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres armados interceptaron a los ocupantes del vehículo y dispararon en repetidas ocasiones.

Stalin Jhoel Hidalgo Wachapá recibió cuatro impactos de bala, dos en el tórax, uno en el abdomen y otro en el rostro, lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Autoridades investigan el hecho

El menor de edad sufrió una herida de bala en la pierna derecha y fue trasladado al Hospital Básico de Yantzaza, donde permanece estable.

Según el testimonio del adolescente sobreviviente, el ataque ocurrió de forma sorpresiva mientras cruzaban el puente.

El menor indicó que alcanzó a escuchar varios disparos y aseguró que los agresores tendrían un aparente acento extranjero, aunque no logró identificar mayores características.

Tras la alerta, agentes de la Policía y personal de Criminalística acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver y recopilar evidencias.

Las autoridades también revisan las cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores del puente con el objetivo de identificar a los responsables y establecer la motivación del crimen.