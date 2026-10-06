15 encapuchados hicieron explotar un cajero en el sur de Quito y se llevaron USD 25 000

Más de una decena de hombres encapuchados asaltaron una gasolinera en el sur de Quito.

Alrededor de 15 hombres encapuchados asaltaron un cajero automático ubicado en una gasolinera en el sector de Guamaní, en el sur de Quito.

El hecho violento ocurrió la noche del sábado 3 de octubre. Se conoce que los encapuchados llegaron a la gasolinera en dos vehículos, una camioneta u un automóvil sin placas y sometieron al guardia de seguridad y lo golpearon para sacarlo de la garita.

Luego, ingresaron a las oficinas en las que se encontraba el cajero automático, conectaron herramientas e hicieron explotar el cajero. La Policía Nacional presume que utilizaron nitrógeno para la detonación.

Tras la explosión ingresaron a la oficina y se llevaron alrededor de 25 000 dólares que se encontraban en el cajero automático.

En declaraciones a la prensa, Luis Yandún, vocero del Circuito Guamaní, que pertenece al Distrito Quitumbe, señaló que se presume que los sospechosos contaban con información previa para ejecutar el robo.

Según el agente, conocían hacia dónde dirigirse y cómo proceder durante el atraco. Incluso, posiblemente sabían cuánto dinero había en el cajero.

Las autoridades investigan qué ocurrió en el sector y quiénes estaban detras de este atraco en el sur de la ciudad.