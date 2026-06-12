Exagente de tránsito de Quito sentenciado por pedir coima de 150 dólares
Un exagente civil de tránsito de Quito fue sentenciado por concusión.
Un agente de tránsito de Quito fue sentenciado por pedir dinero a un conductor para no multarlo.
Municipio de / Referencial
Compartir
Actualizado:
12 jun 2026 - 16:47
Un exagente civil de tránsito de Quito fue sentenciado por el delito de concusión, por pedir una coima para no multar a un conductor.
La Fiscalía informó este viernes 12 de junio de 2026 que el exagente fue sentenciado a tres años de cárcel.
El hombre, identificado como Cristian Fernando C., exigió dinero a un conductor a cambio de no multarlo por una infracción de tránsito.
El juez sentenció al exagente a pagar una multa equivalente a 10 salarios básicos unificados, es decir 4 800 dólares.
El sentenciado pidió 150 dólares a un conductor para no sancionarlo por el supuesto mal estado de las llantas de su vehículo.
Como medida de reparación, el exagente deberá pagar 150 dólares a la persona afectada y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Los detalles del delito de concusión en el centro de Quito
El hecho ocurrió en las calles Ambato e Imbabura, en el centro de Quito, el 28 de septiembre de 2022.
Según la investigación de la Fiscalía, el dinero fue transferido a la cuenta bancaria de un familiar del exagente.
La víctima presentó la denuncia ante la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción “Quito Honesto".
Compartir