Exagente de tránsito de Quito sentenciado por pedir coima de 150 dólares

Un agente de tránsito de Quito fue sentenciado por pedir dinero a un conductor para no multarlo.

Un exagente civil de tránsito de Quito fue sentenciado por el delito de concusión, por pedir una coima para no multar a un conductor.

La Fiscalía informó este viernes 12 de junio de 2026 que el exagente fue sentenciado a tres años de cárcel.

El hombre, identificado como Cristian Fernando C., exigió dinero a un conductor a cambio de no multarlo por una infracción de tránsito.

El juez sentenció al exagente a pagar una multa equivalente a 10 salarios básicos unificados, es decir 4 800 dólares.

El sentenciado pidió 150 dólares a un conductor para no sancionarlo por el supuesto mal estado de las llantas de su vehículo.

Como medida de reparación, el exagente deberá pagar 150 dólares a la persona afectada y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Los detalles del delito de concusión en el centro de Quito

El hecho ocurrió en las calles Ambato e Imbabura, en el centro de Quito, el 28 de septiembre de 2022.

Según la investigación de la Fiscalía, el dinero fue transferido a la cuenta bancaria de un familiar del exagente.

La víctima presentó la denuncia ante la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción “Quito Honesto".