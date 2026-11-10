¿Cómo una operación del FBI en Buffalo permitió la incautación de kilos de cocaína en Ecuador?

El Grupo de Trabajo contra la Delincuencia Organizada del FBI en Buffalo, junto a la DEA y la Policía del Ecuador, articularon el golpe a la red transnacional.

Una investigación transnacional liderada por la oficina del FBI en Buffalo culminó con el decomiso de 452 kilos de cocaína cerca de la frontera entre Ecuador y Colombia.

Asimismo, la captura de un presunto narcotraficante en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura.

Las acciones operativas se concretaron tras tres días continuos de vigilancia y seguimiento internacional.

El rol del FBI y las alianzas estratégicas

El operativo fue coordinado de manera conjunta por el Grupo de Trabajo contra la Delincuencia Organizada (Safe Streets Task Force) del FBI en Buffalo y la oficina del Agregado Legal del FBI en Bogotá-Quito.

Desde el oeste del estado de Nueva York, la agencia federal destacó que este golpe transnacional refleja la solidez de las alianzas bilaterales entre las fuerzas del orden para combatir el tráfico de drogas.

En los trabajos de inteligencia y cooperación también participó la Policía Nacional del Ecuador y la División de Nueva York de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Alcance de las redes criminales

Las autoridades de seguridad indicaron que estas intervenciones buscan golpear de raíz a las estructuras delictivas que operan desde Sudamérica.

El objetivo central de la cooperación internacional es desarticular las redes criminales transnacionales encargadas de la logística y el tráfico de sustancias ilícitas hacia el territorio estadounidense.

El ciudadano detenido en Ibarra y los indicios recabados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para iniciar las indagaciones judiciales correspondientes.