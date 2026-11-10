Hombres son localizados escopolaminados tras ir a una discoteca en el norte de Quito

La alerta de los moradores de Ontaneda Alto permitió ubicar a las dos víctimas, quienes no recordaban cómo llegaron al sector desde el norte de Quito.

Dos ciudadanos que habían acudido a una discoteca ubicada en el sector de La Prensa, en el norte de Quito, fueron encontrados en la parroquia de Conocoto bajo una presunta intoxicación con escopolamina.

Las víctimas perdieron el conocimiento, sus pertenencias y su motocicleta, sin recordar cómo se trasladaron desde el norte hasta el valle oriental de la capital.

El hallazgo y la asistencia ciudadana

El primer afectado fue localizado tendido sobre una calle en el barrio Ontaneda Alto, presentando heridas visibles en la ceja y el cuello.

Mientras personal paramédico del Cuerpo de Bomberos de Quito le brindaba los primeros auxilios, moradores alertaron a los agentes del Puesto de Mando Operativo (PMO) de Conocoto sobre la presencia de un segundo hombre.

Personal paramédico y de la Secretaría de Seguridad brindaron atención a los dos hombres encontrados desorientados en Conocoto tras ser atacados con escopolamina. Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito

El mismo requería asistencia cerca de una zona boscosa, según las autoridades municipales.

Durante el barrido por el sector, el equipo municipal ubicó al segundo ciudadano, quien confirmó que el primer herido era su compañero de trabajo.

Sin pertenencias y sin memoria

De acuerdo con el testimonio recabado por las autoridades, ambos compartían en un centro de diversión nocturna en La Prensa cuando habrían sido drogados mediante la modalidad de sumisión con escopolamina.

Los ciudadanos despertaron desorientados en Conocoto, despojados de sus objetos personales y de la motocicleta en la que se movilizaban.

Dos ciudadanos fueron despojados de sus pertenencias y abandonados en Conocoto tras acudir a una discoteca en el sector de La Prensa, al norte de Quito.

Gracias a la intervención del PMO ya los datos proporcionados por uno de los afectados, las unidades de socorro lograron contactar a la empresa donde laboraban.

Asimismo, permitió ubicar a sus familiares, entregándolos posteriormente a un allegado que acudió al sitio para custodiar su retorno a casa.