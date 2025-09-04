Ministro del Interior anuncia la captura de tres implicados en doble asesinato en Santa Elena

Capturan a tres sospechosos del asesinato de dos hermanos en Santa Elena.

John Reimberg, ministro del Interior, informó que tras 15 allanamientos de la Policía Nacional en la provincia de Santa Elena, se capturó a alias Goyo, Anthony y Chama.

Según Reimberg los tres estarían señalados como autores intelectuales y materiales del asesinato de dos hermanos en la localidad de Anconcito.

El Ministro indicó que los dos fallecidos se dedicaban a la usura y habrían sido amenazados por integrantes de la banda delictiva Los Choneros para que realicen pagos de altas sumas de dinero.

Tras la negativa de los hermanos fueron victimados y dejados en la cajuela de un vehículo, por los tres sospechosos ahora detenidos y bajo custodia policial.

La Policía también señaló en un breve comunicado que los detenidos pertenecerían al grupo armado organizado Los Choneros.

Durante los allanamientos se encontraron como indicios dos vehículos robados, celulares, cuatro armas de fuego de distinto calibre entre ellas un fusil, 74 municiones y prendas de vestir.