Capturan en Quito a implicado en el feminidio de Mayra Barragán, sentenciado a 34 años de cárcel

La Policía Nacional, informó que capturaron a un sospechoso de femicidio en Quito este 1 de septiembre.

Agentes de la Policía Nacional capturaron en el sur de Quito a Bryan Darío P., de 34 años, quien registra una condena de 34 años y 8 meses de prisión por el feminidio de Mayra Barragán, ocurrido en el año 2020.

La aprehensión se ejecutó mediante la operación 'Cero Impunidad 287', liderada por la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley.

Los agentes de inteligencia ubicaron al prisionero en el distrito Eloy Alfaro, después de varios meses de seguimiento.

Trato de ocultar el cuerpo en la vegetación

Los hechos por los que se juzgó a Bryan Darío P. ocurrieron el 12 de julio de 2020 en la parroquia Calderón , al norte del Distrito Metropolitano de Quito.

Según las investigaciones policiales y fiscales, la víctima se encontró consumiendo bebidas alcohólicas dentro de su vivienda junto al implicado y otro sujeto identificado como Mario G.

En el sitio, los hombres agredieron a Mayra B. hasta causarle la muerte.

Posteriormente, el hoy detenido y su acompañante trasladaron el cadáver hacia un terreno alejado para esconderlo entre la vegetación.

Asimismo, quemaron la ropa de la víctima con el objetivo de eliminar evidencias del crimen.

Reparación para hijo en orfandad

Tras demostrarse su responsabilidad en los tribunales, el hombre fue condenado a la pena máxima con agravantes.

Además de los casi 35 años de cárcel, la condena incluye una multa de 1 000 Salarios Básicos Unificados.

Támbien, una reparación integral de USD 10 000 a favor del hijo menor de edad de la víctima, quien quedó en la orfandad.

El aprehendido fue puesto de inmediato a órdenes de las autoridades judiciales para que sea ingresado en un centro de privación de libertad y cumpla su sentencia.