Siniestro mortal en el paso lateral de Babahoyo: conductor murió tras impacto con un camión

Conductor fallece tras quedar su vehículo destrozado en el paso lateral de Babahoyo

Un siniestro de tránsito registrado en el paso lateral de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, dejó una persona fallecida.

El conductor de un vehículo liviano murió luego de un fuerte impacto contra un camión.

El accidente ocurrió en el paso lateral de Babahoyo, donde un vehículo liviano terminó fuera de la calzada, junto a la maleza.

En las imágenes posteriores al siniestro se observa que el automotor quedó completamente destruido y todavía emanaba humo.

#LosRios

Trágico accidente de tránsito en el paso lateral de #Babahoyo, el conductor del vehículo liviano perdió la vida. pic.twitter.com/Bj8zgDgsGX — CDL Noticias (@cdlnoticias) September 1, 2026

Sobre la vía quedaron esparcidos varios restos de la carrocería, mientras el camión involucrado en el accidente permanecía en el sector y obstaculizaba parte del tránsito vehicular.

Una persona murió en el accidente

El conductor del vehículo liviano perdió la vida en el lugar como consecuencia del impacto. Hasta el momento, no se han informado públicamente más detalles sobre su identidad.

Las circunstancias que provocaron el choque entre los dos vehículos todavía deben ser determinadas por las autoridades.

El siniestro generó afectaciones en la circulación por este tramo del paso lateral de Babahoyo.

Las autoridades deberán establecer la dinámica del accidente y las posibles causas que llevaron al impacto.

Las imágenes muestran la magnitud de los daños en el vehículo liviano y los restos que quedaron sobre la carretera.