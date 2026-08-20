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La Unidad Nacional de Investigación Contra la Trata de Personas (UNAT) de la Policía Nacional desarticuló una presunta red de trata de personas que se dedicaba a la explotación sexual en el cantón El Carmen, provincia de Manabí.

Las investigaciones revelaron que la organización criminal sometía a las víctimas mediante amenazas, violencia y marcas corporales obligatorias.

El operativo denominado "Metamorfosis" puso al descubierto la forma en que operaba la estructura en hostales, centros nocturnos y establecimientos del sector.

Caso Metamorfosis: Cae red de trata en Manabí que marcaba a sus víctimas con tatuajes.

Tatuajes como control

Uno de los hallazgos claves de la investigación fue el mecanismo de identificación utilizado por la red.

Según la Policía, una de las víctimas fue obligada a tatuarse cinco mariposas en la mano derecha.

El diseño no corresponde a un motivo estético, sino a una marca de propiedad.

También de control impuesta por la organización para operar la explotación sexual dentro de sus circuitos.

Indicios

Durante las intervenciones policiales, los agentes de la UNAT hallaron varios celulares que hoy forman parte de las investigaciones.

Caso Metamorfosis: Cae red de trata en Manabí que marcaba a sus víctimas con tatuajes.

Nexo con Los Choneros

Las indagaciones policiales determinaron que los integrantes de esta red habrían utilizado a miembros del grupo delictivo Los Choneros para infundir temor.

Esta alianza buscaba evitar que las mujeres o sus allegados acudieran a las autoridades.

Además de la violencia física y psicológica, las víctimas recibían constantes amenazas.

Las intimidaciones eran hacia sus familiares, lo que mantuvo el sistema de explotación impune hasta la intervención de la UNAT la madrugada de este jueves.

Altares de la santa muerte

Durante la intervención de las autoridades, los uniformados encontraron varios altares de la santa muerte.

Este tipo de prácticas han sido vinculadas con actividades delictivas que son ejecutadas por estructuras criminales, según las autoridades.