Decomisan más gorras falsificadas valoradas en más de USD 16 500 en el Centro Histórico de Quito

La Policía ejecutó el operativo 'Cero Impunidad - 28599' en un local del Centro Histórico de Quito.

Agentes de la Policía Nacional decomisaron un cargamento de 552 gorras con logotipos falsificados durante un operativo de control ejecutado la tarde del domingo 30 de agosto de 2026 en el Centro Histórico de Quito.

La mercancía incautada está valorada en aproximadamente USD 16 560.

La intervención, denominada Operación Cero Impunidad - 28599, estuvo a cargo de la Unidad Nacional de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo (UDAR).

La ejecuión estuvo bajo el direccionamiento jurídico de la Fiscalía General del Estado.

Allanamientos e irregularidades

Tras aplicar técnicas especiales de investigación, las autoridades identificaron un local comercial sin nombre ubicado en el sector del Centro Histórico.

En el inmueble se almacenaba y comercializaba la mercancía que presentaba graves inconsistencias en su etiquetado e imitación de logotipos de marcas registradas.

Durante la inspección, los responsables del local no pudieron presentar la documentación legal que acreditara la tenencia ni la importación lícita de las prendas.

Por tratarse de un delito tipificado en el artículo 208 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre actos lesivos a la propiedad intelectual, los uniformados procedieron al decomiso inmediato de los artículos.

Todas las evidencias fueron trasladadas e ingresadas bajo cadena de custodia al Centro de Acopio de Indicios y Evidencias de la Policía Judicial.

Esto mientras la Fiscalía avanza con los trámites correspondientes para determinar responsabilidades.