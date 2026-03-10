El cuerpo de una mujer fue arrojado en media calle durante tormenta en Guayaquil

El cuerpo de una mujer fue arrojado a la vía pública en Guayaquil.

El cuerpo de una mujer fue arrojado a la calle desde un vehículo la noche del lunes 9 de marzo de 2026. El hecho ocurrió mientras caía una fuerte lluvia sobre Guayaquil.

Según testigos, el cuerpo fue arrojado sobre la avenida 25 de julio, en el sur de la urbe porteña, alrededor de las 19:00, cerca del Hospital del Día Sur Valdivia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Las autoridades cercaron la zona mientras se realizó el levantamiento del cadáver. La mujer no ha sido identificada.

Sin embargo, personal policial apuntó que el lugar en el que fue aandonado el cuerpo no es el mismo donde se perpetró el crimen, sino que se trata de una escena secundaria.

Mientras tanto, las autoridades han iniciado la investigación revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona.

Testigos indicaron que el cuerpo de la mujer fue desmembrado y arrojado a lo largo de la vía. Agentes recogieron los restos en al menos dos puntos de la vía.