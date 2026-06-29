Un padre es asesinado mientras su hija de ocho años recibe un balazo, en Guayaquil

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un padre de familia fue asesinado a tiros frente a su hija de ocho años en Guayaquil, el pasado 27 de junio de 2026.

El hecho sucedió mientras la víctima identificada como Yeshua Manuel Calderón Herrera se disponía a visitar a su hija en casa de su expareja.

De acuerdo con la información policial, sujetos en motocicleta aguardaban la llegada del ciudadano para dispararle en reiteradas ocasiones.

La menor de ocho años resultó herida



El ataque armado provocó la muerte instanténea del hombre aproximadamente a las a las 17:40.

La Policía indicó que durante el ataque al padre, también resultó herida la hija, que se encontraba sentada en un mueble en la vereda.

La pequeña recibió un balazo en el torax por lo que fue trasladada a una casa de salud. Autotidades investigan este nuevo hecho violento.