Fiscalía revela detalles del crimen contra Xavier Granda en Quito

Francisco Xavier Granda fue asesinado la madrugada de este miércoles 7 de octubre de 2026 en el centro de Quito.

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra César L. y cuatro adolescentes tras recabar elementos de convicción que los vinculan directamente con el robo y asesinato de Xavier Granda.

La víctima estaba trabajando como conductor de una aplicación de transporte cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el sector de Toctiuco, en el centro de Quito.

A pedido de la Fiscalía, el juez de la causa dictó prisión preventiva para el adulto procesado, mientras que para los cuatro adolescentes implicados se dispuso la medida cautelar de internamiento preventivo.

Hallazgo del cuerpo y alerta policial

El crimen se descubrió el pasado 7 de octubre de 2026, cuando la Policía recibió la alerta sobre un vehículo sospechoso que habría sido utilizado para abandonar el cadáver de un hombre en el barrio Santa Rosa, en el sector de Toctiuco.

La víctima, identificada posteriormente como Xavier Granda, presentaba múltiples heridas provocadas por un arma blanca.

Según la Fiscalía, la esposa de Granda reportó su desaparición a las autoridades, explicando que su cónyuge había salido a trabajar en su vehículo a través de la aplicación de Uber y que no había regresado a su hogar.

Por el crimen de Francisco Xavier Granda, fueron detenidos un adulto y cuatro menores, quienes fueron procesados por la Fiscalía. Fiscalía

Localización del vehículo e indicios

En el marco de las diligencias flagrantes, los uniformados desplegaron un operativo que permitió ubicar el automotor sustraído en el sector de San Juan, coincidiendo plenamente con las características reportadas.

Al abordar a los ocupantes —un adulto y cuatro menores de edad—, la Policía encontró tres teléfonos móviles.

Durante la inspección técnica del vehículo, los peritos observaron mansas de sustancia blanquecina o hemática en el asiento del conductor, lo que motivó la aprehensión inmediata de César L. y el aislamiento de los cuatro adolescentes.

Pruebas y proceso judicial

En la audiencia de calificación de flagrancia, el Fiscal de turno sustentó la imputación con varios elementos de convicción clave:

La versión de la pareja de Xavier Granda.

de la de El informe de reconocimiento y autopsia médico-legal.

de y El informe técnico pericial de análisis de grabados y marca serial del vehículo recuperado .

de de y del . El informe de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias físicas recogidas.

El caso será procesado bajo el procedimiento ordinario y la etapa de instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días.

Marco Jurídico y Sanción

La Fiscalía formuló cargos por el delito de robo con resultado de muerte, tipificado en el artículo 189, inciso quinto, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Esta infracción penal contempla una pena privativa de libertad de 22 a 26 años para quien, como consecuencia de la sustracción violenta, ocasionó el fallecimiento de la víctima.