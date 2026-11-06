¿Cómo EE.UU. vincula a Jacobo Bucaram con grupos criminales y el tráfico de drogas?

Justicia de EE.UU. reveló las acusaciones contra Jacobo Bucaram este jueves 5 de noviembre de 2026.

La acusación formal presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la DEA dejó al descubierto la compleja estructura de blanqueo de capitales y exportación de drogas que operaba desde Ecuador.

El expediente detalla cómo redes de fachada e influencia política se articularon directamente con los grupos terroristas locales y carteles internacionales.

1. Alianzas directas con 'Los Choneros' y 'Los Lobos'

El informe de las autoridades estadounidenses señala que los implicados en la red criminal mantuvieron nexos estrechos con líderes del narcotráfico violento.

Específicamente, la estructura colaboró de manera directa con organizaciones terroristas designadas en Ecuador como Los Choneros y Los Lobos.

Estas asociaciones permitieron coordinar el envío masivo de cargamentos de cocaína camuflados en productos legales hacia mercados internacionales.

2. Abastecimiento desde selvas colombianas

La logística de la organización no se limitaba al territorio ecuatoriano.

Según la acusación formal, una parte importante de los cargamentos de droga que la red conspiró para exportar provenía de grupos paramilitares.

Estas agrupaciones operan desde las selvas de Colombia, utilizando rutas terrestres y fluviales para abastecer de cocaína los centros de acopio en las costas ecuatorianas.

3. Uso de armamento pesado y cargas por ametralladoras

Además de los delitos relacionados con la importación de sustancias ilícitas, el caso contempla graves acusaciones por el manejo de armamento de alto poder.

Los procesados, entre los que figura Jacobo Bucaram, enfrentan cargos federales por posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas.

Estos delitos conllevan penas severas en la justicia estadounidense, reflejando el grado de peligrosidad y el soporte armado con el que operan estas estructuras transnacionales.