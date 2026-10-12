Guardia de seguridad dispara a tres jóvenes que hacían grafitis en Quito y asesina a uno

Un joven que hacía grafitis en Quito perdió la vida luego de que un guardia de seguridad le dsiparó en la cabeza con una escopeta.

Un nuevo hecho violento se registró en Quito. Un ataque armado dejó un fallecido y dos heridos en la av. de los Shyris y Bélgica, al norte de la capital. El sospechoso del crimen es un guardia de seguridad, quien ya fue detenido.

El suceso ocuirrió alrededor de las 04:00 del sábado 10 de octubre de 2026, en las inmediaciones de una obra en construcción.

Tres jóvenes que realizaban grafitis en el lugar fueron atacados a tiros por un guardia de seguridad privada.

Disparos tras pintar una pared

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, los tres jóvenes se trasladaban en un vehículo desde Pifo hacia la zona cétrica de Quito, con el objetivo de realizar grafitis.

Al estacionarse en el sector de la Plaza Argentina, uno de ellos descendió para pintar la puerta de un inmueble en construcción.

En ese momento, un guardia de seguridad salió del lugar armado con una escopeta.

Ante la presencia del vigilante, el joven corrió para refugiarse dentro de un auto.

Sin embargo, el guardia abrió fuego de manera directa contra el automotor mientras intentaban huir.

El guardia abrió fuego de manera directa contra el automotor en el que intentaban huir los jóvenes, según la Policía Nacional. Pixabay

Fuga, traslado de emergencia y deceso

Los disparos impactaron en el vehículo, afectando a sus ocupantes y provocando la detonación de los neumáticos.

Uno de los jóvenes, Diego Guerrero, recibió impáctos en la cabeza, mientras que su comnpañero resultó herido en la espalda. Un tercer muchacho resultó con afectaciones menores por perdigones.

A pesar de tener el neumático desinflado, los jóvenes lograron atravesar el túnel Guaysamín en direción a los valles.

A la altura de Miravalle, el vehículo sufrió un desperfecto mecánico definitivo que los obligo a detenerse.

Con la ayuda de un taxi que transitaba por le sector, trasladaron de urgencia a Guerrero hasta el Hospital de los Valles, donde los médicos lo que único que hicieron fue confirmar su deceso debido a la gravedad de las lesiones.

Aprehensión del sospechoso

Tras el levantamiento del cadáver en la morgue de la casa de salud y las entrevistas a los sobrevivientes, agentes de la Dinased acudieron al lugar del ataque.

En el sector indagaron la identidad del vigilante de turno en la garita, identificándolo como Anthony S., de 25 años.

Mediante un operativo de rastreo, la Policía localizó al sospechoso laborando en un establecimiento comercial cerca del antiguo Aeropuerto Marsical Sucre.

Al tratarse de un delito flagrante, los uniformados procedieron a su aprehensión inmediata.

Indicios

Entre los indicios levantados por personal de Criminalística, figuran:

Un arma de fuego tipo escopeta

Dos castuchos percutidos y dos sin percutir

Un vehículo dañado por los impactos

Registros en video almacenados en una memoria USB

El aprehendido fue puesto a órdenes de la Fiscalía General del Estado para la formulación de cargos por el delito de homicidio.