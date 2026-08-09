Feriado del 10 de Agosto: tres planes cerca de Quito para disfrutar este fin de semana

La reserva de Yanacocha es una de las más biodiversas y se ubica a menos de una hora de Quito.

El feriado del 10 de Agosto de 2026 ofrece una oportunidad para hacer turismo cerca de Quito. Para quienes buscan actividades de gastronomía, cultura, naturaleza o turismo comunitario, existen varias opciones programadas para este sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de agosto.

Estas son tres alternativas para aprovechar el feriado

1. Feria Nacional del Queso en Cayambe

Una de las principales actividades del feriado será la XV Feria Nacional del Queso, que se realiza del 8 al 10 de agosto de 2026 en Cayambe.

El encuentro cumple 15 años y reunirá a productores, emprendimientos, empresas, especialistas y consumidores vinculados con la industria quesera ecuatoriana.

La feria espera recibir alrededor de 12 000 visitantes y contará con 80 expositores relacionados con la producción láctea, alimentos gourmet, maquinaria, insumos para queserías y tecnologías ganaderas.

Los asistentes podrán conocer más de 50 variedades de quesos nacionales y recorrer una exposición con alrededor de 200 productos gourmet.

¿Dónde y a qué hora?

Centro de Convenciones El Molino , en la vía Cayambe-Otavalo.

, en la vía Cayambe-Otavalo. 10:00 a 18:00

Uno de los principales atractivos será el XI Concurso del Mejor Queso del Ecuador, en el que se evaluarán diferentes variedades, entre ellas quesos frescos, maduros, semimaduros, pasta hilada, quesos con mohos y productos elaborados con leche de oveja o cabra.

El concurso contará con jueces internacionales y premiará la calidad, técnica e innovación de los productores nacionales.

2. Llano Grande: huertos, bordados y gastronomía

Otra alternativa para el feriado es conocer Llano Grande, parroquia rural de Quito, en donde puede visitar espacios comunitarios, recorrer cascadas, y visitar talleres artesanales.

En la zona hay recorridos guiados que incluyen visitas a espacios comunitarios, talleres artesanales, huertos y emprendimientos relacionados con plantas medicinales y cosmética natural.

También contempla una experiencia gastronómica y un acercamiento a los tradicionales bordados de la zona.

Es una opción para quienes buscan un plan cultural y comunitario sin salir del Distrito Metropolitano de Quito.

3. Naturaleza y avistamiento de aves en Yanacocha

Para quienes prefieren naturaleza y actividades al aire libre, otra alternativa es el visitar la Reserva Yanacocha, uno de los lugares en los que se puede ver la mayor cantidad de aves cerca de Quito.

La ruta incluye la Ecoruta Paseo del Quinde y la Reserva Yanacocha, donde los visitantes pueden realizar una caminata de observación de aves por el Sendero Camino Inca, de dificultad fácil.

Durante el recorrido se podrán observar especies como colibríes, gralarias y tangaras, además de disfrutar de vistas hacia el volcán Guagua Pichincha.