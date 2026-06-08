Robos a locales comerciales en Ecuador: lunes y martes son los días de mayor riesgo

Quito es una de las ciudades donde más casos se han registrado de robos a locales comerciales.

Los asaltos a tiendas, supermercados y establecimientos de atención al público han dejado víctimas mortales y heridos. Uno de los últimos casos que causó conmoción fue lo ocurrió en un supermercado Tuti, ubicado en el sector de El Inca, en Quito.

Según las investigaciones, seis sospechosos ingresaron al local la noche del 31 de mayo de 2026 y exigieron la apertura de la caja fuerte.

La Policía informó que, ante la demora del sistema de seguridad para habilitar el acceso al dinero, los atacantes dispararon contra un trabajador del establecimiento, quien falleció. Además, otra persona resultó herida durante el violento asalto.

Captan un nuevo robo violento en la República de El Salvador

Días antes, otro hecho de violencia sacudió al sector comercial del país. El 28 de mayo de 2026, dos hombres murieron durante un asalto registrado en una joyería del cantón Chordeleg, en la provincia del Azuay.

Cifras de la Fiscalía General muestran que, entre 2022 y el 30 de abril de 2026, se contabilizaron 20 765 robos a locales comerciales a escala nacional.

Las estadísticas muestran que los delincuentes suelen actuar con mayor frecuencia durante los lunes y martes, durante el día.

El 28,2% de los robos ocurre los lunes y martes en la mañana, mientras que un 26,3% se registra durante las tardes, especialmente los miércoles y jueves.

Las ciudades con mayor incidencia de este delito son Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Machala y Durán, donde se concentra gran parte de la actividad comercial del país.

Frente a este panorama, la Policía Nacional asegura que ha reforzado los operativos preventivos, controles y patrullajes en zonas comerciales con el objetivo de reducir este delito.

Datos oficiales reflejan una disminución en los robos a establecimientos comerciales durante este año. Entre enero y abril de 2025 se reportaron 1 346 casos, mientras que en el mismo período de 2026 la cifra bajó a 1 126 denuncias.