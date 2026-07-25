Jardín Botánico de Quito lanza recorridos nocturnos con dinosaurios

El Jardín Botánico presenta una exposición nocturna con dinosaurios en movimiento.

Los dinosaurios volverán a cobrar vida durante las noches en Quito. Se trata de una experiencia para toda la familia.

El Jardín Botánico inauguró una versión nocturna de su exhibición "Jardín Jurásico", una experiencia que permitirá a las familias recorrer escenarios prehistóricos iluminados y conocer réplicas de dinosaurios a tamaño real.

La propuesta estará disponible hasta el 30 de agosto de 2026 y se suma a la exhibición diurna que ya funciona en el parque La Carolina, en el norte de la capital.

¿Cómo es el recorrido?

La muestra reúne modelos y animatrónicos de distintas especies prehistóricas distribuidos en nueve áreas temáticas.

Durante el recorrido, los visitantes encontrarán desde pequeñas crías que emergen de sus huevos hasta un imponente Tiranosaurio rex de 14 metros de longitud.

El circuito busca combinar entretenimiento y divulgación científica mediante escenarios que recrean ambientes naturales con vegetación, sonidos y efectos que transportan a otra época.

Horarios del Jardín Jurásico

La nueva modalidad nocturna funcionará en este horario:

Viernes, sábados y domingos, de 18:30 a 21:00.

Mientras tanto, la exhibición diurna continuará abierta en este horario:

De lunes a domingo, de 10:00 a 17:00.

Precio de las entradas

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Jardín Botánico o a través de RedTickets.

Los precios son: