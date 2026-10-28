EE.UU. alerta a sus ciudadanos por nuevo toque de queda en cinco provincias de Ecuador
El Gobierno de EE.UU. emitió una alerta de seguridad por el toque de queda que regirá en cinco provincias ecuatorianas en noviembre de 2026.
EE. UU. emite alerta de viaje por toque de queda nocturno en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas
API
Compartir
Actualizado:
28 oct 2026 - 18:36
El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante el nuevo toque de queda anunciado en Ecuador, que regirá del 1 al 10 de noviembre de 2026, entre las 00:00 y las 05:00.
La medida se aplicará en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.
La restricción está contemplada en el Decreto Ejecutivo 519 y establece la limitación de la circulación durante cinco horas cada madrugada.
Frente a esta medida, el Gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos evitar los viajes no esenciales durante el horario del toque de queda y seguir las indicaciones de las autoridades ecuatorianas.
La alerta también advierte que durante esas horas podría registrarse un aumento de las patrullas de seguridad, los puestos de control y las revisiones de tránsito.
Por ello, recomienda a los viajeros mantenerse informados mediante los comunicados oficiales y las noticias locales para conocer posibles cambios o excepciones.
¿Qué deben hacer los viajeros durante el toque de queda?
Los ciudadanos estadounidenses que tengan vuelos de llegada o salida durante el horario restringido deben confirmar con anticipación las excepciones aplicables con las autoridades ecuatorianas y sus aerolíneas.
También se recomienda verificar los horarios de los vuelos y coordinar el transporte terrestre antes de salir.
El comunicado pide llevar una identificación válida y los documentos del vuelo, incluido el pasaporte y la tarjeta de embarque.
Además, advierte que la disponibilidad de taxis y servicios de transporte compartido podría ser limitada durante el toque de queda.
Compartir