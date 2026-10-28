EE.UU. alerta a sus ciudadanos por nuevo toque de queda en cinco provincias de Ecuador

EE. UU. emite alerta de viaje por toque de queda nocturno en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante el nuevo toque de queda anunciado en Ecuador, que regirá del 1 al 10 de noviembre de 2026, entre las 00:00 y las 05:00.

La medida se aplicará en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.

La restricción está contemplada en el Decreto Ejecutivo 519 y establece la limitación de la circulación durante cinco horas cada madrugada.

Frente a esta medida, el Gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos evitar los viajes no esenciales durante el horario del toque de queda y seguir las indicaciones de las autoridades ecuatorianas.

La alerta también advierte que durante esas horas podría registrarse un aumento de las patrullas de seguridad, los puestos de control y las revisiones de tránsito.

Por ello, recomienda a los viajeros mantenerse informados mediante los comunicados oficiales y las noticias locales para conocer posibles cambios o excepciones.

¿Qué deben hacer los viajeros durante el toque de queda?

Los ciudadanos estadounidenses que tengan vuelos de llegada o salida durante el horario restringido deben confirmar con anticipación las excepciones aplicables con las autoridades ecuatorianas y sus aerolíneas.

También se recomienda verificar los horarios de los vuelos y coordinar el transporte terrestre antes de salir.

El comunicado pide llevar una identificación válida y los documentos del vuelo, incluido el pasaporte y la tarjeta de embarque.

Además, advierte que la disponibilidad de taxis y servicios de transporte compartido podría ser limitada durante el toque de queda.