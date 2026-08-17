Guayaquil: un ciudadano español intentó viajar a Madrid con 20 paquetes de cocaína.

Un ciudadano español fue detenido este lunes 17 de agosto de 2026 en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.

De acuerdo con las autoridades, pretendía transportar un cargamento de droga con destino a Madrid, España.

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, la captura fue resultado de la operación 'Español I', ejecutada por la Unidad Antidrogas de la Policía Nacional.

Descubierto por un can

La detención se logró luego de que los agentes policiales, junto a un can adiestrado, realizaron una inspección de rutina en la terminal aérea.

Durante el control, el perro antinarcóticos dio una alerta positiva en la maleta de equipaje del extranjero.

Guayaquil: un ciudadano español intentó viajar a Madrid con 20 paquetes de cocaína.

Al abrir la maleta, los agentes localizaron 20 paquetes rectangulares de clorhidrato de cocaína.

El cargamento dio un peso total de 19,7 kilogramos , cifra equivalente a unas 197.020 dosis que pretendían ser ingresadas al mercado europeo.

Guayaquil: un ciudadano español intentó viajar a Madrid con 20 paquetes de cocaína.

Pruebas incautadas

El sospechoso fue identificado como Saúl M., de nacionalidad española, quien tenía programado abordar un vuelo directo hacia la capital española.

Además del alcaloide, los uniformados decomisaron:

Un teléfono celular.

Un dispositivo GPS.

Dinero en efectivo.

Documentos de viaje.

El equipaje del implicado.

El ciudadano fue puesto a orden de las autoridades judiciales correspondientes para el proceso de formulación de cargos.

Por su parte, la Policía continúa con las investigaciones para determinar posibles nexos con redes de narcotráfico internacional.