Guayaquil: Hombres armados irrumpen en una casa y asesinan a tres menores en Flor de Bastión.

Tres menores de edad murieron tras un cruento ataque armado registrado en el bloque 6 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil.

La incursión armada también dejó a un hombre de 49 años herido.

La masacre se reportó pasadas las 20:00 del viernes 14 de agosto de 2026, cuando sujetos armados irrumpieron violentamente en una vivienda de la zona.

Dos de los niños murieron dentro de la vivienda

Agentes de la Policía Nacional acudieron al inmueble tras la alerta de los vecinos.

En el sitio confirmaron el deceso de dos niños, de 7 y 13 años, cuyos cuerpos quedaron dentro de la casa con múltiples impactos de bala, según el reporte preliminar.

Una tercera víctima, de 15 años, fue trasladada de urgencia a una casa de salud cercana, donde los médicos solo pudieron confirmar su deceso debido a la gravedad de las heridas.

Por su parte, el adulto de 49 años sobrevivió a la balacera tras recibir un impacto de proyectil en la espalda.

Dispararon con pistolas y subfusiles

De acuerdo con testimonios recogidos por la Policía, seis hombres armados llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas.

Varios de los atacantes ingresaron a la fuerza al domicilio y dispararon de forma indiscriminada.

Personal de Criminalística acordonó la escena del crimen y levantó al menos 18 indicios balísticos: 10 en el interior del inmueble y 8 en los exteriores.

Las primeras pericias revelan que los sicarios utilizaron pistolas y subfusiles.

Hipótesis policial

Las unidades de inteligencia de la Policía Nacional manejan como principal hipótesis que el ataque armado respondería a un enfrentamiento territorial.

Las investigaciones preliminares apuntan a la disputa entre los grupos de delincuencia organizados 'Los Fénix' y 'Los Igualitos'.

Estas bandas operarían en este sector del noroeste de Guayaquil.

El caso se mantiene bajo investigación para dar con el desfile de los responsables.