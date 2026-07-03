Hijo de adulta mayor asesinada frente a una iglesia en Quito recibe 40 años de prisión

El ataque contra una adulta mayor en Quito fue planificado con anticipación por su hijo.

Un tribunal sentenció, este 2 de julio, a 40 años de prisión a Bolívar, hijo de Mónica, una adulta mayor asesinada en marzo de 2025 en el sector de Rumipamba, al norte de Quito.

Los jueces determinaron que fue el autor intelectual del crimen y quien planificó el asesinato de su propia madre, por lo que recibió la pena máxima agravada por el delito de asesinato.

El hecho ocurrió el 16 de marzo de 2025, cuando la víctima acudía a un culto religioso en una iglesia ubicada en la calle Pedregal.

El ataque fue planificado con anticipación

Mientras permanecía en su vehículo fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Uno de ellos le disparó en repetidas ocasiones, provocándole la muerte instantánea.

Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía establecieron que el ataque había sido planificado con anticipación y que cámaras de seguridad permitieron reconstruir el seguimiento a la víctima y la huida de los responsables.

Durante el juicio, el Tribunal resolvió además sobreseer a Juan Francisco, nieto de la víctima, al considerar que no existían pruebas suficientes que demostraran su participación en la planificación del crimen.

Aunque se evidenciaron transferencias de dinero a una de las procesadas, estas no fueron consideradas suficientes para acreditar su responsabilidad penal.

El proceso concluyó más de un año después del asesinato

Por otra parte, Daniel, el otro nieto de Mónica, continúa prófugo de la justicia y no compareció al juicio, por lo que su situación jurídica permanece pendiente hasta que sea localizado por las autoridades.

En la misma causa, una mujer identificada como Juliana fue condenada a cuatro años de prisión tras colaborar con la Fiscalía.

Su cooperación fue considerada un atenuante, luego de que se determinara que era la titular de la cuenta bancaria donde se realizaban las transferencias de dinero vinculadas con la ejecución del crimen.

El proceso judicial concluyó más de un año después del asesinato, uno de los casos que más conmocionó a la capital.