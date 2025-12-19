Dos muertos y varios heridos en balacera en los exteriores de la cárcel de mujeres en Guayaquil

Un tiroteo se registró la mañana de este viernes 19 de diciembre del 2025 en los exteriores de la cárcel de mujeres en Guayaquil

Un nuevo hecho violento se reportó en los exteriores de la cárcel de mujeres de Guayaquil. Un enfrentamiento armado dejó al menos cuatro personas heridas la mañana de este viernes 19 de diciembre del 2025.

El atentado ocurrió pasadas las 08:30, mientras varias personas esperaban para ingresar a la cárcel en el horario de visitas. Hombres en moto llegaron hombres vestidos de azul y abrieron fuego.

El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) confirmó que la balacera ocurrió en el sector que corresponde al ingreso de la Cárcel de Mujeres y del Centro de Privación de Libertad 5 (Cárcel de Varones).

Tras la balacera, policías y militares se ubicaron en los exteriores del complejo penitenciario, mientras se espera la llegada del personal de Criminalística.

En este punto de la vía a Daule se registró fuerte congestión vehicular, debido a que personal de la Policía Nacional realiza un procedimiento para dar asistencia a los heridos.