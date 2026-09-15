Bomberos reporta incendio en la Av. Simón Bolívar a la altura de la Casa de la Selección, en Quito

Bomberos de Quito informó sobre una quema a la altura de la Casa de la Selcción la noche de este martes 15 de septiembre.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó la noche de este martes 15 de septiembre de 2026, que se reporte una emergencia por una quema en la Av. Simón Bolívar.

De acuerdo con la información oficial, el flagelo se registró a la altura de la Casa de la Selección.

Bomberos dio a conocer que su equipo ya se encuentra en el lugar atendiendo la emergencia.