Bomberos reporta incendio en la Av. Simón Bolívar a la altura de la Casa de la Selección, en Quito
Bomberos Quito atienden una alerta por fuego registrada en la av. Simón Bolívar, al norte de la capital la noche de este 15 de septiembre de 2026.
Bomberos de Quito informó sobre una quema a la altura de la Casa de la Selcción la noche de este martes 15 de septiembre.
Bomberos de Quito
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Actualizada:
15 sep 2026 - 19:46
El Cuerpo de Bomberos de Quito informó la noche de este martes 15 de septiembre de 2026, que se reporte una emergencia por una quema en la Av. Simón Bolívar.
De acuerdo con la información oficial, el flagelo se registró a la altura de la Casa de la Selección.
Bomberos dio a conocer que su equipo ya se encuentra en el lugar atendiendo la emergencia.
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