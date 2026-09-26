Marines de Estados Unidos usan en Ecuador un dron militar fabricado con impresión 3D

Un dron fabricado mediante impresión 3D fue desplegado por los Marines de Estados Unidos en Ecuador.

Fotografías oficiales difundidas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos muestran a militares del Combat Logistics Battalion 8 operando un dron HANX en Ecuador.

Una de las imágenes fue registrada el 16 de septiembre de 2026 y publicada por el sistema oficial de información visual de las Fuerzas Armadas estadounidenses el 25 de septiembre.

¿Qué es la LCF-24?

La Littoral Combat Force-24 (LCF-24) forma parte del despliegue de los Marines estadounidenses en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

Según la información difundida por Washington, estas fuerzas apoyan a la Joint Task Force Western Hemisphere en operaciones relacionadas con la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y otras tareas de seguridad.

La presencia de esta unidad en Ecuador se enmarca en la cooperación entre ambos países en materia de seguridad.

Las autoridades estadounidenses señalan que el despliegue busca mantener presencia operacional y apoyar operaciones contra actividades consideradas amenazas para la seguridad.

HANX: el primer dron 3D de este tipo de los Marines

El HANX fue desarrollado por el 2nd Marine Logistics Group y es presentado por el Cuerpo de Marines como su primer dron fabricado mediante impresión 3D que cumple completamente con los requisitos de la National Defense Authorization Act (NDAA).

El sistema fue diseñado por el sargento Henry David Volpe y comenzó a desarrollarse en 2025.

Un dron que puede ser modificado según la misión

Los Marines describen al HANX como una plataforma adaptable y modular, que puede modificarse de acuerdo con las necesidades de cada operación.

Su fabricación mediante impresión 3D permite producir y ajustar determinadas piezas directamente dentro de las unidades, en lugar de depender exclusivamente de proveedores externos.

¿Qué significa que sea compatible con la NDAA?

La denominación NDAA-compliant significa que los componentes críticos utilizados en el sistema cumplen los requisitos establecidos por la legislación de defensa estadounidense.

De acuerdo con los Marines, esto busca reducir riesgos asociados con componentes tecnológicos que puedan incorporar vulnerabilidades de seguridad.

Para desarrollar el HANX, Volpe y otros Marines realizaron más de 1 000 horas de trabajo, además de varias versiones y modificaciones del prototipo.

El proyecto fue desarrollado en el II Marine Expeditionary Force Innovation Campus y posteriormente recibió autorización para realizar vuelos.