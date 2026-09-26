Estos son los beneficios económicos y tributarios de los vehículos eléctricos en Ecuador

Los vehículos eléctricos ganan terreno rápidamente en Ecuador. Entre enero y agosto de 2026 se comercializaron 8 401 unidades, frente a 2 213 en el mismo período de 2025. Es decir, las ventas aumentaron 279,6% en un año, según cifras de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).

El salto es todavía más evidente al observar agosto. Ese mes se vendieron 2 034 vehículos eléctricos, seis veces las 336 unidades registradas en agosto de 2025. Los eléctricos representaron por sí solos alrededor del 13,3% de todos los vehículos nuevos vendidos durante el mes.

Pero ¿qué hay detrás de ese crecimiento? Además de una mayor oferta de modelos, comprar un vehículo 100% eléctrico en Ecuador implica una serie de beneficios tributarios y menores costos de operación que pueden hacer una diferencia en el bolsillo del propietario.

Un eléctrico paga menos impuestos

La primera diferencia aparece desde la compra. Los vehículos 100% eléctricos tienen tarifa 0% de IVA en Ecuador y están exentos del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). La normativa también contempla esta exención del ICE para los híbridos.

A ello se suma otro beneficio vigente: los vehículos particulares 100% eléctricos, con excepción de las motocicletas, tienen una exoneración total del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados.

Además, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) estableció una tasa de USD 10 y el Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito (Sppat) un valor de USD 0 para estos automotores.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) precisa que los valores que puedan determinar los gobiernos autónomos descentralizados (GADs) no forman parte de este ajuste.

Rodrigo Montoya, gerente de Marketing de Andor Corp., importadora y distribuidora de BYD en Ecuador, señala que los beneficios económicos de un eléctrico pueden dividirse en tres momentos:

Compra

Uso cotidiano

Mantenimiento

De USD 1,50 a USD 2 para recorrer 100 kilómetros

Una de las mayores diferencias aparece al momento de movilizarse. Sebastián Goetzke, vocero de ChevyPlan, estima que recorrer 100 kilómetros en un vehículo eléctrico puede costar entre USD 1,50 y USD 2

El cálculo se realizó considerando una tarifa residencial de electricidad de entre USD 0,10 y USD 0,11 por kilovatio hora (kWh).

En un vehículo a gasolina de consumo promedio, el mismo recorrido puede representar entre USD 7 y USD 8, según el experto. Es decir, el gasto energético por kilómetro puede ser entre cinco y seis veces menor.

Otro ejercicio permite dimensionar la diferencia. Montoya explica que una batería de aproximadamente 40 kWh, con una autonomía referencial de 400 kilómetros, necesitaría alrededor de USD 4 para una carga completa si se toma como referencia un costo de USD 0,10 por kWh.

El valor final dependerá de algunos factores como:

Modelo

Capacidad de la batería

Tarifa eléctrica

Lugar y horario de carga

Menos visitas al taller también representan ahorro

El mantenimiento es otro de los rubros que puede inclinar la balanza. A diferencia de un automóvil de combustión, un eléctrico no necesita cambios de aceite del motor y tiene menos componentes mecánicos sujetos a mantenimiento periódico.

En el caso de los modelos eléctricos comercializados por BYD, Montoya señala que los mantenimientos se realizan cada 20 000 kilómetros y contemplan revisiones de elementos como frenos, fluidos, batería y otros sistemas del vehículo.

Goetzke calcula que el menor mantenimiento puede representar un ahorro de entre USD 100 y USD 200 al año, aunque esta cifra puede variar en función del vehículo, el kilometraje y las condiciones en las que se usa el automóvil.

¿Para quién puede representar un mayor ahorro?

No todos los conductores obtendrán el mismo beneficio. La ecuación depende de cuántos kilómetros se recorren al año, cuánto cuesta el vehículo y dónde se realiza la carga.

Los usuarios que manejan diariamente y tienen la posibilidad de cargar el automóvil en casa o en el trabajo pueden aprovechar en mayor medida la diferencia entre el costo de la electricidad y el combustible. Para vehículos de uso intensivo, el ahorro por kilómetro se acumula más rápidamente.

Por eso, comparar únicamente el precio que aparece en el concesionario no permite establecer cuál vehículo resulta menos costoso. Hay que sumar precio de compra, impuestos, matrícula, electricidad o combustible, mantenimiento y otros gastos durante los años de propiedad.