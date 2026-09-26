Fabián Calero lleva reclamos por el caso Progen ante organismos internacionales de DD.HH.

Pidió a organismos de derechos humanos de la ONU y la OEA que den seguimiento al proceso.

Fabián Calero, exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y procesado por presunto peculado, acudió a organismos internacionales de derechos humanos para exponer su situación dentro del caso Apagón.

El documento fue difundido el 25 de septiembre de 2026 y está dirigido, entre otras entidades, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la carta, Calero sostiene que existen presuntas vulneraciones a sus derechos y al debido proceso. Uno de sus principales cuestionamientos está relacionado con su pedido para rendir su versión de manera telemática.

Según el exfuncionario, la Fiscalía no ha aceptado esta modalidad, pese a que otros procesados han podido participar en diligencias mediante videoconferencia.

¿Qué dice Calero sobre las amenazas?

Calero también asegura que salió del país después de recibir amenazas de muerte y que su salida no tuvo como objetivo evadir el proceso judicial.

En el documento, sostiene que anteriormente estuvo bajo protección como testigo y cuestiona que esta medida haya sido retirada. Por ello, solicita garantías para poder comparecer de forma virtual ante las autoridades ecuatorianas.

El exgerente sostiene además que su participación en los contratos investigados se limitó a delegar las contrataciones de emergencia realizadas durante la crisis eléctrica de 2024.

Calero cuestiona que se le atribuya responsabilidad por decisiones posteriores relacionadas con los contratos y señala que busca presentar su versión dentro del proceso.

Estas afirmaciones corresponden a su posición de defensa y deberán ser contrastadas dentro de la investigación.

¿Qué investiga el caso Progen?

El caso investiga un presunto delito de peculado relacionado con contratos de emergencia para adquirir equipos destinados a los proyectos de generación eléctrica de Salitral y Quevedo, durante la crisis energética de 2024.

Según la Fiscalía, los contratos sumaron USD 149,1 millones y se realizaron pagos anticipados por más de USD 104 millones.

La institución sostiene que los generadores entregados no cumplían con las condiciones requeridas y que no llegaron a funcionar.

La investigación comenzó con 21 personas procesadas y posteriormente incorporó a 10 personas más, con lo que el total llegó a 31.

Entre quienes tienen orden de prisión preventiva está Fabián Calero. La Fiscalía sostiene que se habrían omitido procedimientos de contratación para favorecer a la empresa Progen Industries LLC; estas son hipótesis de la acusación que deberán resolverse dentro del proceso judicial.