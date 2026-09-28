Liberan a una persona secuestrada en Portoviejo y aprehenden a cuatro sospechosos en Montecristi

Una persona que había sido secuestrada en Portoviejo fue liberada este lunes 28 de septiembre de 2026 durante un operativo policial que terminó en un enfrentamiento armado en Montecristi, Manabí.

La alerta sobre el secuestro de una persona en Portoviejo activó un operativo de búsqueda y persecución.

El seguimiento llevó a los agentes hasta Montecristi, donde localizaron a los sospechosos. En un video publicado por la Policía Nacional señala que la víctima fue rescatada y puesta a salvo.

Cuatro personas fueron aprehendidas

Durante la intervención se produjo un enfrentamiento armado entre los policías y los sospechosos.

Cuatro personas fueron aprehendidas y dos resultaron heridas durante el procedimiento.

Los heridos fueron trasladados a una casa de salud bajo custodia policial, según reportes locales.

#ATENCIÓN



🚨 LIBERAMOS A UNA PERSONA SECUESTRADA Y APREHENDIMOS A CUATRO PRESUNTOS IMPLICADOS



Tras recibir la alerta sobre el secuestro de una persona en Portoviejo, #Manabí, unidades policiales activaron un operativo de búsqueda y persecución.



En Montecristi, los servidores… pic.twitter.com/eFS1cNidCt — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 28, 2026

Entre los aprehendidos consta un ciudadano extranjero y, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía, dos de los detenidos registran antecedentes por el delito de robo.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el grado de participación de cada uno en el secuestro.

Un arma de fuego fue encontrada

Como parte del procedimiento se levantaron un arma de fuego, un vehículo y otros indicios que serán analizados dentro de la investigación.

La Policía deberá establecer cómo se produjo el secuestro y si existen otras personas relacionadas con el hecho para su localización y captura.

Secuestros y criminalidad en Ecuador

El caso ocurre en un contexto de altos niveles de violencia en Ecuador. Según el visualizador de criminalidad de Investoria, con corte al 20 de septiembre de 2026, el país registraba 5 676 homicidios intencionales y 5 216 denuncias de personas desaparecidas.

La organización calcula un promedio de 23 homicidios y 21 denuncias de desaparición al día.

Guayas concentraba el mayor número de homicidios, con 2 340 casos, mientras que Quito registraba la mayor cantidad de denuncias por desaparición, con 1 063.