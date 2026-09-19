Fotos: Incendio forestal en el volcán Imbabura afecta a comunidades de Otavalo
El fuego azota sectores como Compañía Alta y Pucará Alto. Más de 50 efectivos entre bomberos, agentes municipales y comuneros combaten las llamas.
Incendio forestal en el volcán Imbabura afecta a comunidades de Otavalo.
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Actualizada:
19 sep 2026 - 17:06
Un incendio forestal registrado en las laderas del volcán Imbabura ha consumido un área preliminar de 270 hectáreas de vegetación, afectando a zonas emblemáticas como la Warmi Imbabura y sectores aledaños en el cantón Otavalo.
El ECU 911 informó este sábado 19 de septiembre de 2026 que la emergencia abarca varios focos activos.
Los mismos afectan a las comunidades de Pucará Alto, Compañía Alto, El Corazón de Imbabura y la parte posterior de San Pablo del Lago.
Para sofocar el avance del fuego, el Cuerpo de Bomberos de Otavalo desplegó un contingente para combatir el fuego, junto a las comunidades.
Pese a la magnitud del flagelo y la densidad del humo, las autoridades confirmaron que no se reportan personas heridas ni viviendas dañadas.
Los equipos de primera respuesta, junto a comuneros de la zona, continúan los trabajos para liquidar las llamas y evitar su propagación a más vegetación nativa.
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