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Ecuador

Fotos: Incendio forestal en el volcán Imbabura afecta a comunidades de Otavalo

El fuego azota sectores como Compañía Alta y Pucará Alto. Más de 50 efectivos entre bomberos, agentes municipales y comuneros combaten las llamas.

Incendio forestal en el volcán Imbabura afecta a comunidades de Otavalo.

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Autor

Roberto Cadena

Actualizada:

19 sep 2026 - 17:06

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Un incendio forestal registrado en las laderas del volcán Imbabura ha consumido un área preliminar de 270 hectáreas de vegetación, afectando a zonas emblemáticas como la Warmi Imbabura y sectores aledaños en el cantón Otavalo.

El ECU 911 informó este sábado 19 de septiembre de 2026 que la emergencia abarca varios focos activos. 

Los mismos afectan a las comunidades de Pucará Alto, Compañía Alto, El Corazón de Imbabura y la parte posterior de San Pablo del Lago.

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24 efectivos de bomberos y 7 unidades de atención combaten el incendio en la zona.

Para sofocar el avance del fuego, el Cuerpo de Bomberos de Otavalo desplegó un contingente para combatir el fuego, junto a las comunidades.

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La emergencia abarca varios focos activos en las comunidades de Pucará Alto, Compañía Alto, El Corazón de Imbabura y la parte posterior de San Pablo del Lago.

Pese a la magnitud del flagelo y la densidad del humo, las autoridades confirmaron que no se reportan personas heridas ni viviendas dañadas.

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Comuneros de los sectores afectados se sumaron activamente a las labores de sofocación en territorio.

Los equipos de primera respuesta, junto a comuneros de la zona, continúan los trabajos para liquidar las llamas y evitar su propagación a más vegetación nativa.

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El incendio ha afectado a zonas emblemáticas como la Warmi Imbabura y sectores aledaños en el cantón Otavalo.

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