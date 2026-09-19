Fotos: Incendio forestal en el volcán Imbabura afecta a comunidades de Otavalo

Incendio forestal en el volcán Imbabura afecta a comunidades de Otavalo.

Un incendio forestal registrado en las laderas del volcán Imbabura ha consumido un área preliminar de 270 hectáreas de vegetación, afectando a zonas emblemáticas como la Warmi Imbabura y sectores aledaños en el cantón Otavalo.

El ECU 911 informó este sábado 19 de septiembre de 2026 que la emergencia abarca varios focos activos.

Los mismos afectan a las comunidades de Pucará Alto, Compañía Alto, El Corazón de Imbabura y la parte posterior de San Pablo del Lago.

24 efectivos de bomberos y 7 unidades de atención combaten el incendio en la zona.

Para sofocar el avance del fuego, el Cuerpo de Bomberos de Otavalo desplegó un contingente para combatir el fuego, junto a las comunidades.

La emergencia abarca varios focos activos en las comunidades de Pucará Alto, Compañía Alto, El Corazón de Imbabura y la parte posterior de San Pablo del Lago.

Pese a la magnitud del flagelo y la densidad del humo, las autoridades confirmaron que no se reportan personas heridas ni viviendas dañadas.

Comuneros de los sectores afectados se sumaron activamente a las labores de sofocación en territorio.

Los equipos de primera respuesta, junto a comuneros de la zona, continúan los trabajos para liquidar las llamas y evitar su propagación a más vegetación nativa.