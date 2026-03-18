Militares inhabilitan pista clandestina en Los Ríos la tercera noche del toque de queda

Policía y Fuerzas Armadas ejecutan recorridos durante el toque de queda.

Las Fuerzas Armadas inhabilitaron una pista clandestina en Los Ríos, la madrugada de este miércoles 18 de marzo del 2026, en el tercer día del toque de queda que rige en seis provincias de Ecuador.

El Ministerio de Defensa indicó que los militares continúan bombardeando objetivos militares en distintas provincias.

El toque de queda rige en Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro y Los Ríos. En esas provincias se realizan controles permanentes por parte de la fuerza pública a los vehículos.

Los Ríos, los controles se concentraron en el paso de automotores en determinados puntos para verificar documentación y justificativos de los choferes que circulaban en el horario de restricción.

En Santo Domingo de los Tsáchilas se realizaron operativos y allanamientos en viviendas en las que se presume que operan grupos de delincuencia organizada.

En El Oro y Guayas también se ejecutaron controles en sectores estratégicos y allanamientos en determinados predios,