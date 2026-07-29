Persecución con disparos por presunto contrabando termina con dos detenidos en Carchi

El operativo terminó con dos personas detenidas y disparos en medio de la intervención

Una intensa persecución se registró en la comunidad San Francisco del Troje, en el norte de Ecuador, cuando agentes de la Policía Nacional y efectivos de las Fuerzas Armadas intentaban detener a un grupo de camionetas que, presuntamente, transportaban mercancía de contrabando.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo uno de los vehículos bloquea el paso de las autoridades para permitir que otra camioneta escape del lugar.

Vehículo militar fue bloqueado durante el operativo

El video también muestra que un vehículo militar participa en la persecución, pero su avance es interrumpido por una camioneta que cierra el paso. Mientras esto ocurre, el otro vehículo logra darse a la fuga.

Segundos después llegan más personas en apoyo de los ocupantes de las camionetas, lo que dificulta la intervención de los uniformados.

Dos detenidos y disparos durante la intervención

El operativo fue ejecutado por personal de la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) con apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Como resultado, dos personas fueron detenidas. Durante la intervención también se registraron disparos, aunque hasta el momento las autoridades no han informado si hubo personas heridas ni han detallado el tipo de mercancía que habría sido transportada.