Asesinan a dueño de local de celulares en La Michelena, sur de Quito

Un hombre murió en un ataque armado en La Michelena, en el sur de Quito.

Un hombre murió en un ataque armado a un local de celulares en la calle La Michelena, en el sur de Quito, la noche del martes 28 de julio de 2026.

Hombres armados que se movilizaban en motocicletas ingresaron a un local comercial y dispararon contra su propietario.

El hombre murió en el sitio, mientras que otra persona resultó herida y fue trasladada a una casa de salud.

Moradores de la zona reportaron haber escuchado una decena de disparos, lo que los alarmó.

Personal de Policía Nacional llegó al sitio para acordonar la escena y levantar los indicios del caso.

La Policía inició una persecución para atrapar a los atacantes, pero no logró alcanzarlos.

Ramiro Arequipa, jefe subrogante del Distrito de Policía Eloy Alfaro, detalló que la víctima era un ciudadano colombiano naturalizado como ecuatoriano.

Las víctimas no reportan antecedentes penales, según Arequipa.

El cadáver fue levantado por personal de Medicina Legal y trasladado a la morgue para los estudios y trámites respectivos.

El ataque ocurrió en la calle La Michelena, a unas pocas cuadras de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), y en medio de una calle comercial transitada.