Operativos simultáneos en Ecuador dejan más de un millón de dólares incautados a GDO
La Policía Nacional y Fiscalía realizaron una serie de operativos en varios sectores del país "contra estructuras criminales".
La Policía Nacional realiza operativos en diferentes puntos del país.
03 mar 2026 - 06:25
Operativos simultáneos en tres provincias de Ecuador han dejado más de un millón de dólares incautado, según informó el ministro del Interior, John Reimberg, a través de un video este martes 3 de marzo de 2026.
Reimberg publicó un corto video en el que informa que se han realizado operativos en tres provincias, junto a la Policía Nacional y personal de la Fiscalía.
"Llevamos incautando más de un millón de dólares a un grupo de delincuencia organizada", dijo Reimberg en un clip junto a Pablo Dávila, comandante de la Policía Nacional de Ecuador.
Noticia en Desarrollo...
