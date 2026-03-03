Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Seguridad

Operativos simultáneos en Ecuador dejan más de un millón de dólares incautados a GDO

La Policía Nacional y Fiscalía realizaron una serie de operativos en varios sectores del país "contra estructuras criminales".

La Policía Nacional realiza operativos en diferentes puntos del país.

Captura de pantalla

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

03 mar 2026 - 06:25

Unirse a Whatsapp

Operativos simultáneos en tres provincias de Ecuador han dejado más de un millón de dólares incautado, según informó el ministro del Interior, John Reimberg, a través de un video este martes 3 de marzo de 2026.

Reimberg publicó un corto video en el que informa que se han realizado operativos en tres provincias, junto a la Policía Nacional y personal de la Fiscalía.

"Llevamos incautando más de un millón de dólares a un grupo de delincuencia organizada", dijo Reimberg en un clip junto a Pablo Dávila, comandante de la Policía Nacional de Ecuador.

Noticia en Desarrollo...

