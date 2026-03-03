Operativos simultáneos en Ecuador dejan más de un millón de dólares incautados a GDO

Operativos simultáneos en tres provincias de Ecuador han dejado más de un millón de dólares incautado, según informó el ministro del Interior, John Reimberg, a través de un video este martes 3 de marzo de 2026.

Reimberg publicó un corto video en el que informa que se han realizado operativos en tres provincias, junto a la Policía Nacional y personal de la Fiscalía.

"Llevamos incautando más de un millón de dólares a un grupo de delincuencia organizada", dijo Reimberg en un clip junto a Pablo Dávila, comandante de la Policía Nacional de Ecuador.

Noticia en Desarrollo...