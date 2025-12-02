Fiscalía pide hora y fecha para vincular a alias Pipo y dos más de Los Lobos al caso Villavicencio

La Fiscalía de Ecuador planea vincular a tres cabecillas del grupo criminal ecuatoriano Los Lobos a la investigación por la autoría intelectual del crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado a la salida de un mitin, pocos días antes de las elecciones extraordinarias en 2023.

Se trata de Wilmer Chavarría, alias 'Pipo', máximo líder de esta banda y detenido el pasado 16 de noviembre en España; Ángel Aguilar (Lobo Menor) y Luis Arboleda (Gordo Luis), ambos con gran poder en esta organización.

La fiscal Ana Hidalgo pidió la noche de este lunes a la jueza que lleva el caso que señale el día y la hora para que se lleve a cabo la audiencia de vinculación de estas tres personas, tras recabar "elementos que hacen presumir" su participación en el presunto delito de asesinato. Con esta diligencia, la investigación se extendería por 30 días más.

Días atrás, la fiscal Hidalgo pidió a la Policía que localice a los sospechosos y les notifique sobre la designación de abogados para que los defiendan, sin embargo, dijo en su escrito de este lunes, no se ha podido notificar a Pipo ni a Lobo Menor, por lo que solicitó que se les asigne un defensor público.

Gordo Luis, en cambio, está recluido en la cárcel del Encuentro, la nueva prisión de máxima seguridad insignia del presidente Daniel Noboa, por lo que contará igualmente con un abogado público en caso de no tener uno de confianza.

Estas tres personas se unirían a los otros cuatro procesados en esta causa: el exministro correísta José Serrano, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga.

Sobre todos ellos pesa una orden de prisión preventiva, pero solo Salcedo la está cumpliendo en el país, al ya haber estado preso por casos de corrupción en el momento de su vinculación. Jordán y Serrano residen en Miami, aunque el exministro fue arrestado en agosto por el servicio de inmigración estadounidense; mientras que Aleaga está prófugo.

Hasta el momento, han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales del asesinato, entre ellos Carlos Angulo (alias El Invisible), otro cabecilla de Los Lobos que estuvo a cargo de planificar la ejecución y logística del homicidio desde una cárcel.

Otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el magnicidio.