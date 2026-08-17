Operativos Atlas deja 63 personas aprehendidas y 44 armas incautadas en una semana en Ecuador

En una semana el operativo Atlas dejó a más de 60 aprehendidos.

63 personas apresadas, 44 armas de fuego y más de 35 kilos de droga incautados es parte del balance que dejaron los operativos Atlas ejecutados en Ecuador durante la última semana.

Las cifras fueron difundidas este lunes 17 de agosto de 2026 por el ministro del Interior, John Reimberg, como parte del resumen de las intervenciones realizadas por la Policía Nacional entre el 10 y el 17 de agosto.

Del total de personas apresadas, 50 fueron aprehendidas y 13 detenidas, según el balance oficial.

Armas, municiones y droga entre lo incautado

Los operativos permitieron retirar de circulación 44 armas de fuego y 1 011 municiones.

Además, la Policía incautó 35.31 kilogramos de droga, 16 motocicletas, cuatro vehículos y 41 terminales móviles. El reporte también registra dinero en efectivo entre los indicios encontrados, aunque no especifica el monto.

Operativos llegaron a 17 jurisdicciones

Las intervenciones se desplegaron en 17 jurisdicciones del país, entre ellas Guayas, Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, El Oro, Cañar, Imbabura y Santo Domingo.

Una de las intervenciones de esta semana ocurrió en Imbabura. El 13 de agosto, Reimberg informó sobre el operativo Atlas 85, ejecutado en la vía Ibarra-Lita, donde fueron detenidas dos personas señaladas como presuntas integrantes de grupos irregulares armados vinculados con actividades de minería ilegal.

En esa operación se encontraron armas y cientos de municiones, además de prendas similares a las utilizadas por grupos irregulares y herramientas relacionadas con minería.

Los resultados forman parte de la estrategia Atlas, bajo la cual las fuerzas de seguridad desarrollan intervenciones contra estructuras delictivas en diferentes provincias del Ecuador.