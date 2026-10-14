Noboa anuncia nuevo toque de queda en provincias de la Costa del 1 al 10 de noviembre

El presidente Daniel Noboa indicó que se aplicará un nuevo toque de queda en las provincias de la Costa.

El presidente Daniel Noboa anunció que del 1 al 10 de noviembre de 2026 se ejecutará una nueva serie de operativos especiales de seguridad, acompañados de un toque de queda en provincias de la Costa de Ecuador.

La medida forma parte de la estrategia del Gobierno para combatir a las organizaciones criminales, dijo el Mandatario en una entrevista radial desde Tungurahua este miércoles 14 de octubre del 2026.

El Primer Mandatario no precisó cuándo se emitirá el Decreto Ejecutivo con la disposición oficial, ni en qué provincias regirá. Sin embargo, defendió los resultados de las restricciones de movilidad aplicadas en septiembre y aseguró que estas operaciones han permitido reducir los índices delictivos.

Según Noboa, durante el último toque de queda se registró una disminución del 40% en los delitos, mientras que las últimas semanas han presentado una reducción de homicidios y extorsiones.

Más de 2 500 aprehendidos durante el último toque de queda

El anuncio ocurre dos semanas después de que concluyera el toque de queda aplicado entre el 17 y el 30 de septiembre en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, cuatro provincias afectadas por la violencia vinculada con el crimen organizado.

Según información del Ministerio del Interior, recogida por Teleamazonas, 2 561 personas fueron aprehendidas entre el 17 y el 29 de septiembre. De ellas, 695 por incumplir la restricción de movilidad y otras 1 866 por presuntos delitos, entre ellos extorsión, delincuencia organizada, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

Durante ese período, las fuerzas de seguridad ejecutaron 1 310 operaciones y establecieron 1 050 puntos de control.

El balance oficial también incluyó el decomiso de más de 8,1 toneladas de droga, 56 armas blancas y de fuego, 12 819 municiones y 40 explosivos.

El toque de queda se aplicó entre las 00:00 y las 05:00 y terminó la madrugada del 30 de septiembre.

"En septiembre hemos incautado más de ocho toneladas de droga y afectamos en 50 millones de dólares a economías criminales", afirmó. Noboa

También aseguró que las intervenciones han permitido capturar a cabecillas de estructuras criminales como Los Choneros y de redes vinculadas con la mafia albanesa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.