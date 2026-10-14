Procesan a 10 policías por exigir USD 12 000 en falso operativo en una piladora de arroz en Guayas

La Fsicalía General del Estado informó este martes 13 de octubre de 2026 que 10 policías fueron procesados pro presunta concunsión tras falso operativo.

La Fiscalía General del Estado informó que un grupo de 10 policías en servicio activo fue puesto tras las rejas luego de montar un falso operativo en una piladora de arroz ubicada en la vía Las Palmas-Samborondón.

Los uniformados irrumpieron en el predio para sustraer pertenencias y exigir miles de dólares a los propietarios a cambio de no detenerlos ni abrirles procesos penales.

La captura de los implicados se concretó en los propios patios del Cuartel Modelo, en Guayaquil, mientras formaban filas para finalizar su turno reglamentario.

Un Juez de Garantías Penales acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para todos los procesados por el presunto delito de concusión.

Falso operativo, robo de joyas y extorsión

De acuerdo con Fiscalía, la madrugada del 9 de octubre de 2026, más de 10 personas vestidas con prendas negras e insignias similares a las de la Policía Nacional llegaron al inmueble en tres vehículos.

Argumentaron que acudían por denuncias ciudadanas en busca de armas y dinero, según señala el Ministerio Público.

Durante la revisión de las habitaciones, los sospechosos sustrajeron una cadena y un anillo de oro, además de USD 500 en efectivo.

Posteriormente, uno de los involucrados —a quien llamaban "el abogado" — amenazó al dueño del lugar para que abriera una caja fuerte que contenía USD 130 000.

Bajo intimidación de encarcelar a toda la familia, le exigieron una alta suma de dinero.

De acuerdo con la Fiscalía, la víctima se vio obligada a entregar USD 12 000 en efectivo para evitar la detención.

Obligados a grabar un vídeo

El informe del caso de la Fiscalía indica que antes de abandonar el lugar, los sospechosos obligaron a las víctimas a grabar un video afirmando que "todo estaba en orden y que no faltaba ningún objeto".

Sin embargo, tras la huida de los implicados, la afectada reportó la emergencia al ECU 9-1-1.

Las indagaciones preliminares revelaron que no existía ningún operativo policial registrado ni autorizado en ese sector a esa hora.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar a los agentes, quienes pertenecían a la Dirección General de Inteligencia Z-5 (nueve uniformados) y la DINASED Zona 5 (un uniformado).

Pruebas y sanción legal

Entre las evidencias recabadas constantes armas de fuego de dotación, prendas de vestir, dos vehículos, 12 teléfonos celulares, 9 vainas percutidas y un dispositivo de grabación DVR.

La instrucción fiscal durará 30 días. El delito de concusión está tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla una pena de cinco a siete años de prisión.