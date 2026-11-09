Operativo en Taisha desmantela centro de minería ilegal y deja pérdidas de más de USD 200 000

Las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una operación militar en el sector del río Panki, ubicado en el cantón Taisha, provincia de Morona Santiago.

La intervención se planificó y ejecutó tras recibir alertas de inteligencia militar sobre operaciones de extracción ilícita de recursos naturales en la zona.

Las autoridades lograron neutralizar la maquinaria destinada a estas actividades ilícitas, afectando directamente la logística de las estructuras que realizaban estas acciones ilegales.

El balance oficial detalla el decomiso de insumos y vehículos vinculados al campamento minero ilegal, siendo retenidas: una retroexcavadora, una plataforma tipo camión, un camión con material pétreo y 55 galones de combustible diésel.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, la operación generó un golpe económico directo de USD 200 227 a las redes financieras de la minería ilegal que operan en la región amazónica.