Penitenciaría del Litoral: lo que se sabe del intento de amotinamiento

La noche del 27 de febrero de 2026, un presunto intento de amotinamiento en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, activó un amplio operativo policial y militar. Hasta este 28 de febrero, esto es lo que se conoce oficialmente sobre el incidente.

La alerta se registró alrededor de las 19:35, cuando se reportaron posibles desórdenes en varios pabellones del centro penitenciario ubicado en el km 16 de la vía a Daule. La Policía Nacional confirmó la activación inmediata de protocolos de seguridad.

A las 22:20, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que el hecho correspondió a una ‘alteración del orden interno’ en el Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 1.

Un convoy de unidades especializadas y personal militar ingresó y reforzó el perímetro del complejo para controlar la situación y evitar una eventual escalada del incidente.

La entidad detalló que se activaron los protocolos institucionales y, en coordinación con Fuerzas Armadas, se ejecutaron operativos de control y acciones CAMEX dentro del centro penitenciario. El SNAI precisó que no se registran personas privadas de la libertad heridas y que continúan las labores de verificación para garantizar el orden y la seguridad.