Snai reacciona tras difusión de fallecimientos de varios presos en la Penitenciaría del Litoral

Snai se pronunció por presos fallecidos en la Penitenciaría en Guayaquil

La alarma por varias muertes de prisioneros en el interior de la Penitenciaría del Litoral se difundió en Ecuador el miércoles 4 de febrero del 2026.

Sin precisar el número de fallecidos, cifra que varios medios estimaron en 18 muertes, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai) reaccionó a la información este jueves 5 de febrero.

En un comunicado la entidad precisó que "las causas de los decesos corresponde a procesos periciales", y con base en ello cualquier conclusión debe sustentarse en los resultados que arrojen estas pericias y análisis especializados.

Por su parte los familiares habrían retirado seis cuerpos de este centro de rehabilitación, el pasado lunes 2. Sin embargo, se conoce que en total serían 18 personas las que fallecieron en los últimos dos días en diferentes pabellones.

Tuberculosis y crisis sanitaria

El Snai sostuvo que la situación sanitaria relacionada con la tuberculosis en las cárceles del país es "una problemática compleja" que está relacionada con las condiciones de infraestructura de las cárceles.

Además, se suman las condiciones de salud preexistentes de la población penitenciaria.

Ante esta realidad el Snai señaló que se impulsan acciones para ampliar los centros de privación de libertad y mejorar la atención y respuesta sanitaria.

La entidad sostuvo que en conjunto con el Ministerio de Salud se han desplegado brigadas médicas que intensifican el tamizaje y diagnóstico para atender de manera temprana los casos positivos.

También se han contemplado medidas como el traslado de presos y reubicaciones técnicas por razones sanitarias.