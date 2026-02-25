496 privados de la libertad enfermos fueron trasladados de la Penitenciaría del Litoral

496 personas privadas de la libertad, con problemas de salud, fueron trasladados de la Penitenciaría del Litoral a otro centro carcelario.

El traslado ocurrió debido a la crisis sanitaria por enfermedades como tuberculosis y desnutrición que hay en la Penitenciaría de Guayaquil, y que provocaron la muerte de más de 500 reclusos en 2025.

Así lo constataron, el martes 24 de febrero de 2026, representantes de la Defensoría del Pueblo, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), y de la organización que reúne a familiares de los presos, quienes ingresaron a la cárcel para conocer el estado de salud de los reclusos y si estaban recibiendo comida y medicinas, en cumplimiento de la orden de un juez.

Debido a la visita, los presos, que estaban en el pabellón cinco, fueron enviados en la víspera a la cárcel Regional, ubicada a pocos metros de la Penitenciaría, para que puedan recibir atención especializada.

Alerta por tuberculosis y desnutrición en la Penitenciaría

"Es una reacción positiva a toda la incidencia, porque si no se hubiese hecho todo esto no se habría dado el traslado y hay al menos unas vidas que se pueden salvar", señaló Billy Navarrete, director del CDH.

Navarrete indicó que constataron que el pabellón cinco estaba vacío y que desde la dirección de la cárcel les dijeron que iban a mover hacia ese lugar a presos del pabellón siete, que también padecen enfermedades como tuberculosis, y que viven en un "hacinamiento terrible", ya que hay unas doce personas por celda.

Aumento de muertos

Solo en la Penitenciaría del Litoral fallecieron 564 personas entre enero y septiembre de 2025, de acuerdo a cifras otorgadas por el Gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta Comisión otorgó, a inicios del año, medidas cautelares a los privados de libertad debido al "elevado número de muertes" presuntamente vinculadas a la tuberculosis y desnutrición.

Con respecto a la comida, Navarrete señaló que la provisión es "irregular", pues "había personas que recibían menos y otras que se quedaban sin comer, incluso quienes tenían enfermedades como tuberculosis".

Está previsto que la Defensoría presente al juez un informe sobre la situación de la cárcel, que tendrá valoraciones del CDH, las mismas que la organización enviará a la Comisión Interamericana.