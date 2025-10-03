Persecución policial en el norte de Quito tras asalto armado a joven que resultó herido

Un joven resultó herido en un asalto armado en el norte de Quito.

Hombres armados interceptaron a un joven mientras caminaba por el sector de Ponceano, en el norte de Quito, para asaltarlo.

Tres hombres armados a bordo de un automóvil color plomo atacaron a un joven mientras caminaba con su mochila.

Uno de los hombres disparó al joven en la espalda para robarle. La bala le impactó en la zona del omóplato.

De inmediato los moradores encendieron la alarma comunitaria y un patrullero que circulaba por la zona acudió al auxilio de la víctima.

La camioneta de la Policía Nacional interceptó al automóvil, del que bajaron los asaltantes y echaron a correr.

Los agentes de la Policía iniciaron una persecución y lograron detener a uno de los responsables. Los otros dos lograron escapar.

De acuerdo con Félix Fiallos, jefe del Distrito de Policía Nacional, los asaltantes dispararon contra los uniformados mientras huían a pie.

El vehículo en el que se movilizaban los asaltantes consta como robado y usaba los datos de otro automor, por lo que fue retenido por la Policía.

El joven herido fue trasladado a una casa de salud para recibir atención especializada. Según las autoridades, se mantiene estable.