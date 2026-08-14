Más de USD 35 millones en secuestros y extorsiones fueron evitados en Ecuador en 2026.

Un freno directo a las finanzas de las bandas criminales. En lo que va de 2026, las operaciones especializadas en Ecuador han evitado que más de 35,5 millones de dólares terminen en manos de estructuras dedicadas al secuestro y la extorsión.

Así lo revelan los balances operativos de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) al cumplir 32 años de creación en el país.

290 personas liberadas

A través de 981 operativos desplegados a escala nacional, los agentes especializados han logrado la captura de 2.083 personas presuntamente vinculadas a estos delitos transnacionales.

El impacto humano de las intervenciones se traduce en la liberación de 290 ciudadanos que permanecían retenidos contra su voluntad en distintas provincias del país.

Estadística de la UNASE. Gráfica: Policía Nacional

Asfixia a las economías ilícitas

De los USD 35.565.689 que la policía evitó que se paguen a las mafias:

USD 27,9 millones correspondían a exigencias económicas por rescates de secuestros .

correspondían a por de . USD 7,6 millones eran cobros exigidos bajo la modalidad de extorsión a comerciantes y ciudadanos.

Además, en las incursiones se incautaron 155 armas de fuego , más de 5.800 municiones, 2.374 teléfonos celulares y USD 101.858 en efectivo.

Operativos clave y neutralización

Entre las intervenciones de mayor escala constante las operaciones llamadas Fénix (133, 266 y 286) y Libertad (596).

Estos golpes coordinados permitieron detener a 23 sospechosos, rescatar a dos víctimas y frenar el pago de más de 10 millones de dólares en exigencias criminales. Durante estos enfrentamientos, seis sujetos fueron abatidos .