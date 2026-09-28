Dos casas de citas clandestinas fueron clausuradas en Quito durante el último fin de semana 

Dos inmuebles que funcionaban clandestinamente como casas de citas fueron clausurados en Quito durante un operativo interinstitucional.

Dos casas que funcionaban clandestinamente como casas de citas fueron clausurados durante el útlimo fin de semana en el norte de Quito, según informó este domingo 27 de septiembre de 2026 la Secretaría de Seguridad del Municipio.

Las acciones se llevaron a cabo durante un operativo ejecutado en los sectores del centro y del norte de la capital.

El Municipio de Quito, con el apoyo de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, lideró la intervención luego de acciones preliminares que permitieron identificar los establecimientos.

Al ingresar a los inmuebles, las autoridades encontraron habitaciones acondicionadas para la prestación de servicios sexuales.

El Municipio de Quito clausuró dos casas de citas clandestinas durante operativo de control en el norte de la capital durante el último fin de semana. Secretaría de Seguridad

También preservativos, lubricantes, ropa interior y otros elementos relacionados con esta actividad.

Los establecimientos no contaban con la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE), por lo que fueron clausurados.

Así se promocionaban

De acuerdo con la información levantada durante el procedimiento, el contacto con potenciales clientes se realizaba mediante un grupo de WhatsApp.

El mismo habría sido utilizado como mecanismo para promocionar y coordinar los servicios, según la Secretaría de Seguridad.

En las intervenciones también fueron identificadas personas que ejercían trabajo sexual, por lo que realizaron verificaciones por parte de las instituciones competentes.

Al ingresar a los inmuebles, las autoridades encontraron habitaciones acondicionadas para la prestación de servicios sexuales, preservativos, lubricantes, ropa interior y otros objetos.

Más de 50 clausuras

De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Control (AMC), se han ejecutado 52 clausuras en lo que va de 2026 en: night clubs, casas de citas y porstíbulos.

La operación formó parte de un despliegue de control más amplio desarrollado en los sectores Universitario, Granda Centeno, La Mariscal y Centro Histórico.

En total, las autoridades intervinieron 13 establecimientos: dos bares karaoke, un night club, dos casas de citas clandestinas, tres hostales, tres licorerías, una tienda y una sala de eventos.