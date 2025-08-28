Hombres armados disparan a taxista y le roban 17 000 dólares retirados de banco en Cuenca

Un taxista fue interceptado por hombres armados luego de retirar dinero de un banco.

Cuatro hombres armados interceptaron a un taxista en el centro - sur de Cuenca, la tarde de este jueves 28 de agosto de 2025.

Aunque el hombre intentó huir, dos motocicletas lo interceptaron y dispararon en, al menos, cuatro ocasiones contra el automotor.

"Dando gracias a Dios no pasó nada", dijo el afectado a medios locales. Él se movilizaba en el vehículo con su esposa y su hija pequeña.

Los hombres armados se llevaron una mochila con 17 000 dólares luego de que el taxista intentara refugiarse en el parqueadero de un comercio de la ciudad.

Nadie resultó herido, pero las balas dejaron huella en el vehículo y en la chaqueta del conductor.

Según su relato, los hombres armados dejaron caer la mochila con el dinero y un morador de la zona intentó recogerla, pero los asaltantes le apuntaron con una pistola y se llevaron el dinero.

La alerta por el robo ingresó al Sistema Integrado de Seguridad ECU911 alrededor de las 14:00. La Policía acudió al sector, pero los asaltantes huyeron hacia la autopista.

Minutos antes el hombre y su familia retiraron el dinero de una entidad bancaria. La Policía Nacional recordó que la ciudadanía puede solicitar el servicio de traslado de valores para prevenir este tipo de asaltos.