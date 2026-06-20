Interceptan semisumergible con 9 000 galones de combustible frente a la costa de Ecuador

Autoridades interceptaron un semisumergible que transportaba aproximadamente 9 000 galones de combustible a unas 140 millas náuticas (cerca de 260 kilómetros) al oeste de la isla Puná, frente a la costa de Ecuador.

La embarcación fue detectada durante un operativo desarrollado la madrugada del 18 de junio. Como resultado existen cuatro personas detenidas.

De acuerdo con la información, el semisumergible mide aproximadamente 20 metros de largo por cinco metros de ancho y está equipado con dos motores internos.

Autoridades investigan el hecho

Además, posee capacidad para transportar cerca de cinco toneladas de carga y una autonomía de hasta 20 días de navegación, características que le permitirían realizar recorridos de larga distancia con un bajo nivel de detección.

La principal hipótesis de las autoridades es que la embarcación tenía como destino Centroamérica para abastecer actividades relacionadas con economías ilícitas.

Los cuatro ocupantes del semisumergible, dos ciudadanos ecuatorianos y dos colombianos, fueron aprehendidos y puestos a órdenes de las autoridades competentes.

Según la Policía, las investigaciones buscan establecer si los detenidos forman parte de una estructura delictiva organizada y también cuál era el propósito de la operación.