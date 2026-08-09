Panamá refuerza seguridad en la frontera tras atentados en Colombia

Un miembro del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (SENAFRONT) monta guardia con un fusil durante una formación en la base militar Meteti, en la provincia de Darién, Panamá.

Panamá reforzó este domingo 9 de agosto de 2026 la frontera con Colombia tras los atentados ocurridos durante el primer día de gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, anunció el gobierno panameño, que recientemente descartó la incursión en su territorio de grupos irregulares colombianos.

El sábado, dos atentados realizados en diferentes puntos de Colombia dejaron un policía muerto y varios heridos, durante las primeras horas en el poder del ultraderechista De la Espriella, que ha prometido enfrentar "sin tregua al narcoterrorismo".

Panamá y Colombia comparten la frontera selvática del Darién, de 266 kilómetros de longitud, un territorio inhóspito sin rutas terrestres donde históricamente han operado grupos irregulares colombianos.

Tras los atentados, el ministerio de Seguridad de Panamá informó que agentes del Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval reforzaron su presencia en la frontera para "fortalecer la vigilancia y el control territorial".

"La operación busca reforzar la presencia del Estado en zonas estratégicas para la seguridad nacional y hacer cumplir el Estado de Derecho ante cualquier amenaza que pueda poner en riesgo la seguridad y paz de la población", señaló el ministerio en un comunicado.

Los agentes fueron desplegados con uniforme militar y armas de guerra. Además, más de 15 embarcaciones fueron movilizadas en el Pacífico y el Atlántico para bloquear por mar la frontera.

Algunos sectores panameños habían mostrado su temor a que grupos irregulares como el Clan del Golfo o rebeldes del ELN incursionaran en Panamá a través de la selva en caso de un recrudecimiento de las hostilidades durante el gobierno de De la Espriella.

Sin embargo, el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, descartó esa opción hace unos días calculando en información de inteligencia que, según él, comparten las autoridades panameñas y colombianas.

"No hay ningún tipo de información veraz (...) debemos de tratar de evitar esparcir el miedo", dijo Ábrego el pasado lunes al ser preguntado por periodistas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció en un comunicado el viernes que prevé enviar un paquete de seguridad por 1.000 millones de dólares al nuevo gobierno colombiano.